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Продажа готового бизнеса в Краби, Таиланд

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1 объект найдено
Готовый бизнес 21 200 м² в Краби, Таиланд
Готовый бизнес 21 200 м²
Краби, Таиланд
Число комнат 100
Площадь 21 200 м²
Продается больница на 100 коек, предоставляющая полный спектр услуг в туристических провинци…
$7,36 млн
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