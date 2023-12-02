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Коммерческая недвижимость в Краби, Таиланд

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1 объект найдено
Другое 100 комнат в Краби, Таиланд
Другое 100 комнат
Краби, Таиланд
Комнаты 100
Площадь 21 200 м²
Hospital for sale, size 100 beds, providing complete services in the tourist provinces in th…
€6,31 млн
в месяц
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