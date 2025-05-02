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Квартиры с террасой в Klet Kaeo, Таиланд

Банг Саре
12
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1 объект найдено
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Типы недвижимости в Klet Kaeo

кондо
квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Klet Kaeo, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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