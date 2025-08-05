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Дома в Klaeng Kachet, Таиланд

1 объект найдено
Дом 12 комнат в Mueang Rayong, Таиланд
Дом 12 комнат
Mueang Rayong, Таиланд
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Это исключительное Дом в тайском стиле недавно был отремонтирован и расположен на участке зе…
$2,24 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Klaeng Kachet, Таиланд

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