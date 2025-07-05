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Квартиры с террасой в Кхоке Клой, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Кхок Клой, Таиланд
Квартира 2 спальни
Кхок Клой, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 296 м²
PHA6738 Апартаменты в 5-звездочном курортном отеле, расположенном на берегу Андаманского мо…
$865,094
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