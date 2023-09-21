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Продажа новых домов в Khlong Toei District, Таиланд

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Дом 3 спальни с видом на город
Пхукет, Таиланд
216 м² 3 ванных
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
113 м² 2 ванных
€204,529
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
35 м² 1 ванная
€68,021
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
202 м²
€988,582
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
473 м²
€751,703
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
72 м² 2 ванных
€209,773
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
208 м² 3 ванных
€763,574
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1 100 м² 7 ванных
€2,097,731
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