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Дома в Khlong Toei District, Таиланд

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Параметры недвижимости в Khlong Toei District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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