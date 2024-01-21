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Продажа офисных помещений в Khlong Toei District, Таиланд

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
5-story office building for sale, Soi Sukhumvit 71, near Phra Khanong BTS station, 1.3 Km. Bangkok, Thailand. в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
VIP
5-story office building for sale, Soi Sukhumvit 71, near Phra Khanong BTS station, 1.3 Km. Bangkok, Thailand.
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Площадь 1 520 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажное офисное здание, Сой Сукхумвит 71, недалеко от станции BTS Phra Khanong, …
€2,30 млн
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