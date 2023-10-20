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Коммерческая недвижимость в Khlong Toei District, Таиланд

1 объект найдено
Коммерческая 270 комнат в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Коммерческая 270 комнат
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Комнаты 270
Количество этажей 25
Luxury hotel for sale, Soi Sukhumvit 39, Bangkok, Thailand, size 270 rooms, near BTS Phrom P…
€49,33 млн
Realting.com
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