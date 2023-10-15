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Жильё с видом на море в Khlong San District, Таиланд

Khlong Ton Sai Subdistrict
5
5 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€123,407
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€84,387
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€104,012
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Khlong San District

квартиры

Параметры недвижимости в Khlong San District, Таиланд

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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