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Квартиры в Khlong San District, Таиланд

однокомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€117,873
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€80,603
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€99,348
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
€95,616
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Квартира 2 спальни с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
€173,338
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Khlong San District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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