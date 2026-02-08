Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Khao Noi
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Khao Noi, Таиланд

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ban Nong Hoi, Таиланд
Дом 4 комнаты
Ban Nong Hoi, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Современная вилла премиум-класса с частным бассейном в одном из самых востребованных районов…
$482,316
Агентство
KVARIS Real Estate
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
