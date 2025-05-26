Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Khao Chi Chan
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Khao Chi Chan, Таиланд

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Khao Chi Chan, Таиланд
Таунхаус
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с бассейном в комплексе Palm Grove расположен в районе На-Джомтьен . Этот ро…
$366,305
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Khao Chi Chan, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти