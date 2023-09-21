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Квартиры в новостройках в Khao Chi Chan

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Пхукет, Таиланд
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€1,883,401
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
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383 м² 1 ванная
€202,625
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Пхукет, Таиланд
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Кондо 1 спальня с Spalni, с холодильником
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Пхукет, Таиланд
760 м²
€4,660,038
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36 м²
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17.05.2023
​Одну из долгосрочных виз Таиланда скоро отменят. Подробности
27.02.2023
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09.02.2023
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