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Квартиры с бассейном в Khao Chi Chan, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Полностью меблированная трехкомнатная квартира на втором этаже в курортном доме в районе Сат…
$69,607
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Рейтинг 4.9 / 5:
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