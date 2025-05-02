Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Khao Chi Chan
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Khao Chi Chan, Таиланд

однокомнатные
10
Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в mab fakthxng, Таиланд
Квартира 1 комната
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Исключительная инвестиционная возможность с этим роскошным гостиничным номером, возможностью…
$99,245
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Khao Chi Chan, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти