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Таиланд
Жилая
Huai Khwang District
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Huai Khwang District, Таиланд
Студия
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Параметры недвижимости в Huai Khwang District, Таиланд
с видом на горы
недорогая
элитная
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