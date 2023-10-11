ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Huai Khwang District
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Huai Khwang District, Таиланд
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
1
410 м²
2
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
2
112 м²
KAT5664: The apartment is on the 3rd floor of a condominium located at Karon.Tourist infrast…
€225,713
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
7
Mono Residence это кондоминиум на 7 этажей. Общее количество апартаментов 136. Из которых: …
€93,452
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
39 м²
7/8
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Про…
€147,218
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
72 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Расположен в центральном районе Пхукета недалеко от университета принца Сонгкла…
€128,903
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
3
174 м²
€217,106
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
5
842 м²
SUR6769: Великолепная вилла с бассейном, спальнями 5 и ванными комнатами 5. Вилла идеально с…
€821,661
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
1
1 247 м²
2
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из оче…
€3,43 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
4/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€103,903
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
3
361 м²
2
€550,952
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
3
230 м²
CHE6550: Visa as a Free! Detailed information on request. A new complex of private villas ma…
€255,379
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Huai Khwang District, Таиланд
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL