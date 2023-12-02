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Земельные участки в Huai Khwang District, Таиланд

1 объект найдено
Земельные участки в Huai Khwang District, Таиланд
Земельные участки
Huai Khwang District, Таиланд
Land for sale in prime location, next to Ratchadapisek Road, size 20 rai, suitable for mixed…
€201,85 млн
в месяц
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