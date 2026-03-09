Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  2. Таиланд
  3. Hua Hin District
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондоминиумы в Hua Hin District, Таиланд

4 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 12/48
Просторная 2-комнатная угловая 116.24 м² в NAPA Hua Hin большая гостиная-столовая, мастер-сп…
$461,538
Кондо 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 32/48
2-комнатная 62 м² в NAPA Hua Hin на 32 этаже с видом на море 2 Bedroom — 62 м²: компактная,…
$327,853
Кондо 1 комната в Хуахин, Таиланд
Кондо 1 комната
Хуахин, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 12/48
Однокомнатная 47.60 м² (1BR Plus) в NAPA Hua Hin: гостиная + отдельная спальня с видом на мо…
$201,923
Кондо 1 комната в Хуахин, Таиланд
Кондо 1 комната
Хуахин, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 12/48
Новый премиум-кондоминиум NAPA Hua Hin — 48 этажей с видом на море, pet frindly с выходом к …
$128,205
Параметры недвижимости в Hua Hin District, Таиланд

