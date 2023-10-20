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Квартиры в Dusit District, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Suan Chitlada Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Suan Chitlada Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 41
Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд Резиденция располага…
€319,387

Параметры недвижимости в Dusit District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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