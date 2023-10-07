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Коммерческая недвижимость с видом на море в Таиланде

Провинция Пхукет
61
Пхукет
50
Патонг
11
10 объектов найдено
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
€100,240
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
€444,655
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,170
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
€125,943
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment в Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 100 м²
Этаж 8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€106,902
Отель с Spalni, у моря в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
€21,95 млн
Инвестиционная 2 комнаты с видом на море, с охраной в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты с видом на море, с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Таиланд о-в Пхукет   Апартаменты 8% годовых на 5 лет   Инве…
€62,059
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€1,02 млн
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхангнга, Таиланд
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхангнга, Таиланд
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…
€15,55 млн

Типы недвижимости в Таиланде

отели
доходные дома
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