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Realting.com
Таиланд
Коммерческая
Коммерческая недвижимость с видом на море в Таиланде
Провинция Пхукет
61
Пхукет
50
Патонг
11
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10 объектов найдено
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Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
1
1
70 м²
2
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
€100,240
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
1
1
65 м²
1
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
€444,655
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Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
1
1
70 м²
1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,170
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Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
70 м²
1
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 ) Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
60 м²
1
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
€125,943
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Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
1
1
24 100 м²
8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€106,902
Рекомендовать
Отель с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
€21,95 млн
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Инвестиционная 2 комнаты с видом на море, с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
2
36 м²
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты 8% годовых на 5 лет Инве…
€62,059
Рекомендовать
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
9
38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€1,02 млн
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Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхангнга, Таиланд
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…
€15,55 млн
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