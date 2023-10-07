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Отели с видом на море в Таиланде

Провинция Пхукет
20
Пхукет
20
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3 объекта найдено
Отель с Spalni, у моря в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
€21,95 млн
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€1,02 млн
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхангнга, Таиланд
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхангнга, Таиланд
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…
€15,55 млн

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