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Таиланд
Коммерческая
Гостиницы, отели
Отели с видом на горы в Таиланде
Провинция Пхукет
20
Пхукет
20
Отель
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