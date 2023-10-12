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Пентхаусы с видом на горы в Чонбури, Таиланд

Паттайя
8
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3 объекта найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квар…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

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