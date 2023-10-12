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Многоуровневые квартиры с видом на море в Чонбури, Таиланд

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Многоуровневые квартиры со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 76 м²
Этаж 14/20
Продается квартира от застройщика в шикарном комплексе. Квартика дуплекс, то есть двухуровне…
€204,632

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

недорогая
элитная
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