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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Чонбури, Таиланд

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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

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