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Продажа новых домов в Chom Phon Subdistrict, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
600 м²
€1,286,051
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Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
€96,864
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с охраной
Пхукет, Таиланд
590 м² 4 ванных
€836,643
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
280 м² 3 ванных
Цена по запросу
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
122 м² 3 ванных
€458,386
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
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Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
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23 м² 1 ванная
€35,630
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
€381,008
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