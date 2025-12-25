Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в Чиангмае, Таиланд

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Чиангмай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Чиангмай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
В самом сердце Чиангмая появился новый жилой комплекс бизнес-класса, созданный для тех, кто …
$90,781
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Дом 3 комнаты в Чиангмай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Чиангмай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
В самом сердце Чиангмая появился новый жилой комплекс бизнес-класса, созданный для тех, кто …
$123,219
Агентство
KVARIS
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština
Параметры недвижимости в Чиангмае, Таиланд

