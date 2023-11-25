Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Коммерческая
  4. Chatuchak Subdistrict

Коммерческая недвижимость в Chatuchak Subdistrict, Таиланд

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с Spalni в Пхукет, Таиланд
Коммерческая с Spalni
Пхукет, Таиланд
Площадь 1 334 м²
CHA6377: гостиничный комплекс, состоящий из пяти просторных апартаментов, которые расположен…
€1,41 млн
Оставить заявку
Коммерческая 1 комната в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Таиланд остров Пхукет Квартиры рядом с парком Апартаменты в новом …
€40,454
Оставить заявку
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€984,609
Оставить заявку
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 600 м²
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
€949,623
Оставить заявку
Отель 6 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 6 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 350 м²
RAW6389: уютный отель, расположенный в самом сердце Раваи. Это будет большой инвестицией для…
€262,396
Оставить заявку
Коммерческая 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 225 м²
CHA5031: 3 Коммерческое здание Story удобно для бизнеса на Пхукете.  Он расположен в районе …
€192,424
Оставить заявку
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€122,451
Оставить заявку
Инвестиционная с видеонаблюдением, с охраной, с кредитом / ипотекой в Паттайя, Таиланд
Инвестиционная с видеонаблюдением, с охраной, с кредитом / ипотекой
Паттайя, Таиланд
Площадь 35 м²
Таиланд г.Чонбури, в 55 км от г.Паттайя и в 110 км от г. Бангкок   Кварт…
€33,951
Оставить заявку
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхангнга, Таиланд
Отель с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхангнга, Таиланд
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…
€15,05 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
€113,181
Оставить заявку
Коммерческая 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 71 м²
CHA6333: Очень хорошо 3-х этажное здание, расположенное в отличном месте на дороге Sunrise C…
€131,198
Оставить заявку
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
€325,861
Оставить заявку
Realting.com
Перейти