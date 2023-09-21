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Продажа новых домов в Chatuchak District, Таиланд

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Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных
€8,701,581
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
30 м²
€51,746
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
70 м²
€205,017
Вилла 5 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
1 200 м²
€4,657,129
Кондо с видом на море, с джакузи
Бан Ката, Таиланд
35 м² 1 ванная
€140,703
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
346 м² 3 ванных
€518,938
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с kondicioner, с basseyn
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29 м² 1 ванная
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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