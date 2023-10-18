Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Земельные участки
  4. Chatuchak District

Земельные участки в Chatuchak District, Таиланд

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
LAY6434: Этот участок земли расположен в районе Лайан. Территория довольно большая и располо…
€596,109
Земельные участки с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Земля для продажи рядом Bang Tao Beach и Catch Beach Club . Напротив завершенного проекта ви…
€414,239
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
KAM6851: Красивый участок земли для продажи, на берегу океана в элитном жилом комплексе на П…
€1,30 млн
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
RAW6436: роскошный отель на юге Пхукета. Эта большая площадь идеально подходит для инвестици…
€2,83 млн
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
CHA4236: Удлиненная форма собственности идеально подходит для строительства виллы. Безопасн…
€1,40 млн
Земельные участки в Пхангнга, Таиланд
Земельные участки
Пхангнга, Таиланд
PHA5862: Земля расположена недалеко от пляжа Хуэк Хак. Предлагаемая земля составляет 4 рай 3…
€342,115
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6795: Земля застройки! Общая площадь земельного участка - 19 Рай (30 400 кв.м.) Размер уч…
€7,78 млн
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6797: Земельный участок с прачечной на месте! Прачечная расположена на двух участках 8 Ра…
€2,54 млн
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Небольшой участок земли в Банг Джо, по соседству с устоявшимся роскошным поместьем, в 5 мину…
€91,429
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Отель с хорошими ценами расположен в отличном месте, в самом сердце Раваи, что позволяет лег…
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Живописный участок, высоко в лесистых холмах Карона с великолепным видом на пышную зелень, д…
Цена по запросу
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
NAI6659: Земельный участок, общая площадь: 2 Рай 3 Нган 44,9 кв.м. = 4,580 кв.м. Земля разде…
€596,109
Realting.com
Перейти