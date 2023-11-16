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Жильё в Chatuchak District, Таиланд

Chatuchak Subdistrict
6
7 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€149,742
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€269,975
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€116,591
Квартира с видом на море, с видом на горы в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
THE LINE VIBE — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строит…
€204,181
Квартира с видом на море, с видом на горы в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
THE LINE VIBE — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строит…
€111,297
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Chom Phon Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Chom Phon Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 32 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд Резиденция…
€98,747
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 33
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТ The Line Vibe. ЗАСТРОЙЩИК Sansiri. ГОРОД, РАЙОН: Бангкок, Чомпхон,…
€111,467

Типы недвижимости в Chatuchak District

квартиры

Параметры недвижимости в Chatuchak District, Таиланд

с видом на море
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с видом на горы
с видом на озеро
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