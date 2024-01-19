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Квартиры в Chang Rak Yai, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Chang Rak Yai, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Chang Rak Yai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 5 %!Прекрасно подходит как для постоянног…
€55,997
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Chang Rak Yai, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Chang Rak Yai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 5 %!Прекрасно подходит как для постоянног…
€59,431
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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