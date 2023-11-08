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Коммерческая недвижимость в Bueng Kum District, Таиланд

1 объект найдено
Магазин в Nuan Chan Subdistrict, Таиланд
Магазин
Nuan Chan Subdistrict, Таиланд
Площадь 7 320 м²
Brand new car showroom for sale just completed Good location on the main road Prasert-Manuki…
€10,28 млн
Realting.com
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