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Квартиры-студии с видом на море в Бангкок, Таиланд

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Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с видом на горы
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