Виллы с видом на море в Банге Саре, Таиланд

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/8
Испытайте все радости Паттайи, живущей в этом потрясающем кондоминиуме на 7-м этаже в Пратум…
$75,538
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 400 м²
Nestled within the world-renowned Trisara Resort on Phuket’s stunning coastline, this villa …
$10,42 млн
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Готовая 2-этажная вилла с бассейном в Раваи, Пхукет за 15,8 млн бат Продается современная…
$503,000
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Современная одноэтажная вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами - отличный вариант для сем…
$531,678
Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 259 м²
Price: THB 125,000,000Ownership: LeaseholdVilla Size: Over 1,000 sqmLand Size: 1,172 sqmBedr…
$3,90 млн
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 688 м²
Discover unparalleled luxury with The Brickhouse Laguna, a stunning 4-bedroom designer villa…
$2,15 млн
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 557 м²
Project Overview Aurora represents a new benchmark in high-end villa living at Kata Beach, o…
$3,07 млн
Кондо
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Aristo 1 Condo - это современный малоэтажный кондоминиум, расположенный в очень желательном …
$79,718
Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Клубный проект современных домов для жизни в Паттайе THE PALM Pattaya — закрытый жилой прое…
$265,506
Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Вилла Азалия Bangtaois - эксклюзивная вилла, расположенная в главном районе Bangjo, Cherngta…
$544,000
Вилла
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 000 м²
Experience the pinnacle of tropical luxury with this stunning 9-bedroom, 11-bathroom sea vie…
$10,76 млн
Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/7
🏝️ НОВЫЙ ПРОЕКТ НА КАТА БИЧ, ПХУКЕТ – РАЙСКИЙ УГОЛОК С ЧИСТЕЙШИМ ПЛЯЖЕМ! 📍 Всего 700 метров…
$181,582
