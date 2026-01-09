Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с террасой в Банге Саре, Таиланд

1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Банг Саре, Таиланд
Таунхаус 5 комнат
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в Паттайе, Bang Saray — 350 м до моря, private pool, luxury, от 11,8 млн ฿ Предлага…
$372,917
