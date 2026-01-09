Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Банг Саре
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Банге Саре, Таиланд

2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря в Pattaya, Bang Saray — Layan Bangsare Beach, 500 м до пляжа, от 10,45 млн ฿ Пр…
$330,031
Таунхаус 5 комнат в Банг Саре, Таиланд
Таунхаус 5 комнат
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в Паттайе, Bang Saray — 350 м до моря, private pool, luxury, от 11,8 млн ฿ Предлага…
$372,917
