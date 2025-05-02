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Квартиры с бассейном в Банге Саре, Таиланд

кондо
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7 объектов найдено
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 10/33
1 bedroom for sale in Del Mare Bangsaray  - 1 Bedroom 42 sq.m. - 1 Bathroom - 10 th flo…
$114,705
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 32/33
1-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 1 Bedroom 57 sq.m. - 1 Bathroom - 32th…
$244,117
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Агентство
Highrise Property and Construction
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English
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 17/33
3-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 3 Bedroom 168 sq.m. - 17th floor - Sea…
$585,294
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Highrise Property and Construction
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English
Квартира 2 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/8
Ощутите лучшие моменты жизни саттахипа в этом потрясающем 5-этажном жилом доме, готовом к за…
$90,287
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 14/33
2-Bedroom Condo with Sea View for Sale at Del Mare Bangsaray  - 2 Bedroom 84 sq.m. - 2 B…
$350,000
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Агентство
Highrise Property and Construction
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English
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
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Highrise Property and Construction
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English
Квартира 3 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Полностью меблированная трехкомнатная квартира на втором этаже в курортном доме в районе Сат…
$71,212
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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