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Квартиры с видом на горы в Банге Саре, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/8
Ощутите лучшие моменты жизни саттахипа в этом потрясающем 5-этажном жилом доме, готовом к за…
$90,287
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в курортной зоне Банг Сарай, вс…
$145,414
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в курортной зоне Банг Сарай, вс…
$60,819
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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