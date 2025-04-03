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Виллы в Bang Phli District, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Bang Phli District, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Bang Phli District, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 391 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать в супер-роскошный жилой комплекс, где…
$949,836
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Bang Phli District, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Bang Phli District, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 563 м²
Количество этажей 4
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать в супер-роскошный жилой комплекс, где…
$3,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в Bang Phli District, Таиланд

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