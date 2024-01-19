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Квартиры в Bang Phli District, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Bang Kaeo, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Bang Kaeo, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 20/50
Роскошные апартаменты с великолепным видом на лес!Инвестиционно-привлекательный объект! Дохо…
€386,446
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Bang Phli District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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