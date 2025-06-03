Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Bang Nai Si
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Bang Nai Si, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Ban Nok Na, Таиланд
Вилла
Ban Nok Na, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 066 м²
PHA5532 Эта обширная вилла с 4 спальнями, расположенная на спокойном острове Ко Хо Као в пр…
$1,38 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bang Nai Si, Таиланд

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти