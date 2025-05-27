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Коммерческая недвижимость в Bang Nai Si, Таиланд

отели
3
1 объект найдено
Коммерческое помещение в Bang Nai Si, Таиланд
Коммерческое помещение
Bang Nai Si, Таиланд
This fantastic complex consisted of six villas and set up on a plot of 2000 sq.m. is surroun…
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