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Пентхаусы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
€890,837

Параметры недвижимости в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
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