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Продажа новых домов в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пхукет, Таиланд
34 м² 1 ванная
€114,261
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
73 м² 1 ванная
€262,009
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
116 м²
€137,159
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
35 м² 1 ванная
€135,459
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с ландшафтным дизайном
Пхукет, Таиланд
500 м²
€866,751
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
285 м² 4 ванных
€2,148,472
Кондо с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
36 м² 1 ванная
€157,991
Вилла 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
440 м²
€471,000
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