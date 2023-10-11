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Жильё с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

квартиры
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8 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€64,789
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€77,318
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€83,441
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€112,899
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Б…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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