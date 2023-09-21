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Продажа новых домов в Bang Na District, Таиланд

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Дом 1 спальня вилла, с виллы, с Phuket real estate
Провинция Пхукет, Таиланд
1 ванная
€1,538,935
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
340 м² 3 ванных
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
76 м² 1 ванная
€207,323
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
303 м² 3 ванных
€434,633
Дом 3 спальни с видом на море, под аренду
Пхукет, Таиланд
300 м² 3 ванных
€281,735
Кондо с бассейном
Пхукет, Таиланд
40 м² 1 ванная
€137,091
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
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30 м² 1 ванная
€60,295
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Пхукет, Таиланд
400 м²
€1,003,521
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