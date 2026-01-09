Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с террасой в Bang Lamung, Таиланд

Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 947 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Thung Klom–Tanman — THE SCENEVANAR, люкс-резиденция у воды, от 35,99 млн ฿ …
$1,14 млн
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Map Phrachan — REKHA Pattaya, частный клуб, от 16,15 млн ฿ Предлагаются пре…
$511,001
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Map Phrachan — PYCHE Pattaya, rooftop-терраса, частный бассейн, от 10,29 мл…
$325,583
Вилла 4 комнаты в Takhian Tia, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Takhian Tia, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящий одноэтажный дом в районе RongPo, готовый к заселению. Формат подходит для по…
$127,963
Вилла 4 комнаты в ban sanak tabaek, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban sanak tabaek, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Виллы в Pattaya — рядом с Rugby School, премиальный семейный проект, от 23,1 млн ฿ Предлагаю…
$727,383
Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла в Паттайе — ARCADE PATTAYA, частные премиум-дома с большими участками, от 14,88 млн ฿ …
$470,522
Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 705 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Huay Yai — THE SYLVA PATTAYA, бутик-проект, от 29,9 млн ฿ Предлагаются прем…
$946,065
Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Виллы в Pattaya, район Jomtien — частные бассейны, закрытый посёлок, от 19,99 млн ฿ Предлага…
$632,812
Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Nong Pla Lai — THE PALM GRANDIO’S, семейный клуб, от 7,9 млн ฿ Предлагаются…
$249,856
Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Количество этажей 1
BIBURY VILLAS — премиальная одноэтажная вилла с частным бассейном в Thung Klom–Tanman, Patt…
$491,538
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Дом в Pattaya, East Pattaya (Rong Po) — современный посёлок ENGEL HAUS, от 4,16 млн ฿ Предла…
$196,499
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, бутик-проект CHARIN — участок до 645 м², частный бассейн, от 29,9 млн ฿ Пре…
$946,065
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Премиальные одноэтажные виллы с частным бассейном в скандинавском стиле Проект CELESTIAL VIL…
$395,215
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya — LAVENDER VILLA, частный бассейн, дизайнерский проект, от 18,9 млн ฿ Предла…
$598,019
Вилла 4 комнаты в Pong, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Pong, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Виллы в Pattaya, район Mabprachan — у озера, частные бассейны, премиальный проект, от 12,79 …
$405,140
Вилла 4 комнаты в ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Вилла 4 комнаты
ban hnxng na tea lxy, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Вилла в Паттайе, район Pong — одноэтажные дома FLOW Villas с участком, от 5,82 млн ฿ Предлаг…
$250,741
Вилла 5 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Виллы в Паттайе, район Huay Yai — семейные дома с мебелью в Tropical Village 3, от 4,6 млн ฿…
$145,593
Вилла 7 комнат в Huai Yai, Таиланд
Вилла 7 комнат
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Вилла в Паттайе — BAANMAE RESIDENCE 69, 6 спален, частный бассейн, Thung Klom–Tanman, от 17,…
$569,215
Вилла 4 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Huai Yai — LARELANA VILLA, частный бассейн, от 12,49 млн ฿ Предлагается пре…
$395,204
